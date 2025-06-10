  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о финале Кубка Стэнли: «Впечатление иногда, что «Эдмонтон» бьется о стену. Бобровский вытащил столько безнадежных шайб, он играет очень уверенно»
3

Вайсфельд о финале Кубка Стэнли: «Впечатление иногда, что «Эдмонтон» бьется о стену. Бобровский вытащил столько безнадежных шайб, он играет очень уверенно»

Леонид Вайсфельд высказался о серии «Эдмонтона» и «Флориды» в плей-офф НХЛ.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Ойлерс» проиграли «Пантерс» со счетом 1:6 (1-2 в серии).  

«Вообще не важно, с каким счетом закончился последний матч. Финальная серия только продолжается. Самое важное – это счет в серии. У «Эдмонтона» задачи не изменились. Им как нужно было выигрывать три игры, так и осталось победить столько же.

В последней игре удаления пошли после того, как счет стал большим. Это обычное дело. Тут нет ничего удивительного. Здесь по-разному бывает. В таких матчах все происходит очень быстро. Все накалены как спичка. Кто-то завел кого-то, слово за слово и понеслась. 

Я, если честно, никому не отдаю предпочтений в этой серии. Мне просто интересно и я смотрю.

[Ранее] Бобровский просто убил «Эдмонтон», отразив 42 броска. У меня такое впечатление иногда, что «Эдмонтон» бьется о стену. Это очень сильно влияет психологически на команду. Я понимаю, что там большие мастера с огромным опытом, но все равно. Бобровский вытащил столько безнадежных шайб. При этом он играет очень уверенно.

Как канадцы говорят про язык тела. У него язык тела такой, что он чувствует себя очень уверенно. Я не знаю, что будет дальше. Но Бобровский на меня производит очень сильное впечатление.

А против Макдэвида в «Эдмонтоне» очень сложно играть. Я скажу банальную вещь, но его нельзя атаковать на противоходе, правда Сэм Беннетт как-то умудрился в него попасть. Как дать совет людям играть против лучшего хоккеиста мира? Очень сложно (смеется)», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
logoЛеонид Вайсфельд
logoФлорида
logoНХЛ
logoСоветский спорт
logoСэм Беннетт
logoСергей Бобровский
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Рыбин: «Бобровский незаслуженно не попал в список на «Везину», но сейчас мысли у Сергея явно о другом. Намного важнее выиграть Кубок Стэнли, нежели индивидуальную награду»
3вчера, 19:21
Виноградов о мечте: «Заиграть за океаном и поднять Кубок Стэнли. Если бы было предложение, хотел бы себя попробовать на этом уровне»
4вчера, 18:59
Патрис Бержерон: «Маршанд идеально подходит «Флориде». Меня спрашивают, болею я за «Ойлерс» или «Пантерс». Ответ всегда один: я болею за Брэда»
3вчера, 18:55
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на денежную компенсацию
3 минуты назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
314 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
136 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
247 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
7сегодня, 14:46
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58