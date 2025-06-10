Вайсфельд о финале Кубка Стэнли: «Впечатление иногда, что «Эдмонтон» бьется о стену. Бобровский вытащил столько безнадежных шайб, он играет очень уверенно»

Леонид Вайсфельд высказался о серии «Эдмонтона» и «Флориды» в плей-офф НХЛ.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Ойлерс» проиграли «Пантерс» со счетом 1:6 (1-2 в серии).

«Вообще не важно, с каким счетом закончился последний матч. Финальная серия только продолжается. Самое важное – это счет в серии. У «Эдмонтона » задачи не изменились. Им как нужно было выигрывать три игры, так и осталось победить столько же.

В последней игре удаления пошли после того, как счет стал большим. Это обычное дело. Тут нет ничего удивительного. Здесь по-разному бывает. В таких матчах все происходит очень быстро. Все накалены как спичка. Кто-то завел кого-то, слово за слово и понеслась.

Я, если честно, никому не отдаю предпочтений в этой серии. Мне просто интересно и я смотрю.

[Ранее] Бобровский просто убил «Эдмонтон», отразив 42 броска. У меня такое впечатление иногда, что «Эдмонтон» бьется о стену. Это очень сильно влияет психологически на команду. Я понимаю, что там большие мастера с огромным опытом, но все равно. Бобровский вытащил столько безнадежных шайб. При этом он играет очень уверенно.

Как канадцы говорят про язык тела. У него язык тела такой, что он чувствует себя очень уверенно. Я не знаю, что будет дальше. Но Бобровский на меня производит очень сильное впечатление.

А против Макдэвида в «Эдмонтоне» очень сложно играть. Я скажу банальную вещь, но его нельзя атаковать на противоходе, правда Сэм Беннетт как-то умудрился в него попасть. Как дать совет людям играть против лучшего хоккеиста мира? Очень сложно (смеется)», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.