«Металлург» подписал контракт с Бараком на год. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в сезоне-2024/25

Нападающий Дерек Барак подписал контракт с «Металлургом».

Срок соглашения рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Дерек Барак выступал за «Витязь ». Он стал вторым бомбардиром команды, набрав 43 (21+22) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .