«Металлург» подписал контракт с Бараком на год. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в сезоне-2024/25
Нападающий Дерек Барак подписал контракт с «Металлургом».
Срок соглашения рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Дерек Барак выступал за «Витязь». Он стал вторым бомбардиром команды, набрав 43 (21+22) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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