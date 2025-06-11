Агент Александра Радулова высказался об уходе Игоря Никитина из «Локомотива».

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

«А как его уход может сказаться? Александр – один из лучших игроков, где бы он ни играл, то везде показывал результат. Теперь будет без Никитина играть, от его ухода мастерство игрока не убавится.

Радулов – он и есть Радулов , его профессионализм не уменьшится вообще никак. Был ли он в курсе того, что Никитин уйдет, когда подписывал новый контракт?

Если тренер знал, значит, и Александр тоже. Все риски игрок предусмотрел», – сказал агент Александр Черных .