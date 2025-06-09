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Никитин о Радулове: «Я понимал, что капитаном «Локомотива» должен стать коренной ярославец. Александр перешел грань, когда амбиции превыше коллектива, кажется»

Игорь Никитин рассказал, почему Александр Радулов не был капитаном «Локомотива».

«Мы с Санькой, когда встретились летом, переговорили. Я просто узнал, что Саня не договорился с «Динамо». Я сразу позвонил Юрию Николаевичу, он мой начальник, и я никогда за его спиной ничего не делал.

Позвонил ему, говорю: «Вот такая история. Могу я с ним переговорить, прежде чем мы вообще начнем что-то делать?» Он говорит, конечно. Он как бы одобрил. И потом мы уже с Саней разговаривали, что я хочу от него видеть. Саня высказал свои мысли.

Я понимал, что капитанство в «Локомотиве» ему будет тяжело. И он уже перешел, мне кажется, такую грань, когда амбиции превыше коллектива.

Плюс я понимал, что капитаном должен стать ярославец. Коренной ярославец. Пришло время, парни выросли. Со времен Дмитрия Ивановича Красоткина их не было. Всегда были капитаны приезжие ребята.

И Санька Елесин уже созрел к этому. Я понимал, что тандем местного такого фундаментального парня и кумира, уважаемого в городе, в раздевалке и такой яркой личности, как Саня, тандем этот должен сработать», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью Вячеславу Фетисову для телеканала «Звезда».

Радулов договорился о новом контракте с «Локомотивом» на год

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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