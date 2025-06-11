Максим Рыбин: «Радулов сыграл большую роль в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина, но не выиграл трофей в одиночестве. Он играл в составе сильной и системной команды»
Максим Рыбин высказался о будущем Александра Радулова.
Ранее стало известно, что форвард договорился о новом контракте с «Локомотивом» на год.
38-летний Радулов был признан MVP минувшего Кубка Гагарина. Форвард набрал 16 (7+9) очков за 21 матч в составе «Локомотива».
«Радулов сыграл большую роль в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина, но он не выиграл трофей в одиночестве.
Он играл в составе сильной и системной команды, став членом которой, он дал результат. Ему нет смысла менять клуб, если Никитин останется в «Локомотиве», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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