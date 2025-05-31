Орлов хочет остаться в «Каролине». У 33-летнего защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 млн долларов
Дмитрий Орлов заявил, что хочет остаться в «Каролине».
У 33-летнего российского защитника истекает срок действия контракта с кэпхитом 7,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
«После двух лет в команде я чувствую себя комфортно. Конечно, хотелось бы остаться. Переход – это всегда нелегко. Жизнь меняется.
Нужно вписываться в новую систему, узнавать новых партнеров. Хотелось бы не беспокоиться об этом», – сказал Орлов.
При этом россиянин отметил, что предметных переговоров с клубом о новом контракте не было.
В этом сезоне Дмитрий провел за «Харрикейнс» 76 игр в регулярном чемпионате – 28 (6+22) очков при полезности «+16», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:00.
В плей-офф – 15 игр, 4 (0+4) балла и «+2» при 21:42 на льду.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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