Сушинский о том, может ли Ротенберг возглавить «Локомотив»: «Вряд ли. Думаю, болельщики благодарны Никитину за время в Ярославле»

Максим Сушинский высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

– Большая ли это потеря для «Локомотива»?

– Очень большая потеря, конечно.

– «Локомотив» не поблагодарил Никитина за работу в официальном заявлении. Можно ли понять клуб в этой ситуации?

– Тут надо знать всю подоплеку, чтобы как-то комментировать. Думаю, что болельщики «Локомотива» благодарны ему за проведенное время в Ярославле.

– Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив» вместо Никитина?

– Думаю, вряд ли, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.