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Глотов о Ротенберге: «Он фанатеет от хоккея, всегда все делал для СКА. Мы разошлись нормально, его цитату использовал как мотивацию»

Василий Глотов рассказал об общении с Романом Ротенбергом перед уходом из СКА.

По ходу сезона форвард был обменян из петербургского клуба в «Трактор». 

– Все говорят, что Роман Ротенберг – фанат хоккея. Какие у вас остались впечатления от работы с ним?

– Он постоянно делал все для команды, много проводил время с видеоаналитиками и они пытались улучшить какие-то моменты. Старались какие-то новшества найти, подсмотреть что-то в других лигах.

Если что-то получается, старались еще приумножить. Роман Борисович был постоянно на стадионе. На самом деле он прям фанатеет от хоккея, и это чувствуется.

– Ротенберг сказал, что вас обменяли, чтобы победить... Вы в хороших отношениях с ним расстались?

– Когда обмен произошел, мы нормально поговорили. Я сказал, что с пониманием отношусь, что команде нужен защитник. Не ждал обмена, но понимал, что любой игрок может быть обменян.

Я был удивлен, но разошлись нормально. Что касается его цитаты, то использовал для себя как мотивацию, – сказал форвард «Трактора» Василий Глотов, ранее игравший в СКА. 

Ротенберг о том, почему СКА пришлось обменять Глотова: «Чтобы победить. Все»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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