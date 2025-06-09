  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг выступит на сессии ПМЭФ «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» с Дегтяревым и Ксенией Шойгу, Карпин – на «Спорт и ТВ: вместе к успеху»
56

Ротенберг выступит на сессии ПМЭФ «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» с Дегтяревым и Ксенией Шойгу, Карпин – на «Спорт и ТВ: вместе к успеху»

Роман Ротенберг, Валерий Карпин, Михаил Дегтярев выступят на сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. 

В панели «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» выступит бывший тренер СКА, вице-президент ФХР Роман Ротенберг. 

Также среди спикеров заявлены: министр спорт РФ Михаил Дегтярев, президент Федерация водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, президент общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу.  

В сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху» выступят: главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов, генсек РФС Максим Митрофанов, чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ПМЭФ
телевидение
logoАнтон Шипулин
logoМатч ТВ
logoСветлана Ромашина
Александр Тащин
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
Политика
logoРоман Ротенберг
logoАлександр Попов
logoСКА
logoКсения Шойгу
logoСборная России по футболу
logoВасилий Конов
logoМаксим Митрофанов
logoВалерий Карпин
Дмитрий Мазепин
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о Карпине: «Один клуб получил разрешение на переговоры. РФС не будет возражать, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение»
251 июня, 17:56
Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
6131 мая, 11:12
В РФС сообщили, что не давали разрешения Карпину на совмещение постов в сборной России и «Динамо»: «Никто не спрашивал»
4830 мая, 16:44
Главные новости
Губерниев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Там есть прекрасные люди. Я, например. Александру не нужно обращать внимание на всякое говно»
1141 минуту назад
Глазов о Захаркине в СКА: «Не думаю, что начнется двойная игра. Ларионов не позволит ему мешать, после работы в «Торпедо» он хочет доказать, что ему не зря присвоили прозвище Профессор»
359 минут назад
Быков о Захаркине в СКА: «Игорь – очень опытный специалист. Он настоящий профессор. Мне было очень комфортно с ним работать»
5сегодня, 17:28
ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)
68сегодня, 16:48
Максим Рыбин: «Не думал, что Ротенберга уберут из СКА, у него был контракт. Неожиданно, что Ларионов зашел вместо него. Посмотрим, что он покажет»
6сегодня, 16:41
Роднина об Овечкине в списке «Миротворца»: «В нашем ряду прибыло. Любой россиянин, который имеет свою позицию и представляет интересы России, давно там находится»
4сегодня, 16:30
«Локомотив» и Никитин расторгли контракт. Клуб выиграл Кубок Гагарина-2025 под руководством тренера (ТАСС)
100сегодня, 16:16
Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками
8сегодня, 15:56
Хатсон выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Защитник «Монреаля» набрал 66 очков в 82 играх регулярки
17сегодня, 15:28
Александр Тихонов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Всех националистов давно пора вычистить. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил – вот мы и расхлебываем до сих пор»
22сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Патрис Бержерон: «Маршанд идеально подходит «Флориде». Меня спрашивают, болею я за «Ойлерс» или «Пантерс». Ответ всегда один – я болею за Брэда»
2 минуты назад
Щитов о том, что Овечкин сыграет в «Матче года»: «Это не какое-то суперсостязание, где будут стараться, там не будет единоборств. Почему бы не порадовать болельщиков? Подготовка в НХЛ начнется только в октябре»
126 минут назад
Актер Ярушин про фильм об Овечкине: «Когда-нибудь снимут, с какой-нибудь классной историей. Это достижение для России, что Саня побил рекорд, это круто»
2сегодня, 17:50
Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»
9сегодня, 17:42
Виноградов о кумирах: «Макдэвид. Из россиян – Кучеров. Он не такой быстрый, как Коннор, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить»
сегодня, 17:14
Свищев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Смешная бессмыслица. Украинским политикам пора перестать кричать в сторону российских спортсменов»
2сегодня, 16:59
«Ак Барс» обменяет Кошелева в «Адмирал» на 1000 рублей (Metaratings)
6сегодня, 15:40
«Динамо» и Клаэссон подпишут контракт на год. Защитник отказался от предложения «Спартака» («СЭ»)
2сегодня, 14:20
Джиошвили продлит контракт с «Динамо». Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард» («Чемпионат»)
4сегодня, 13:58
Тренер «Эдмонтона» о выборе вратаря после 1:6 от «Флориды»: «Решения пока нет. Не думаю, что у Скиннера было много шансов отбить все шайбы. Это командная ответственность»
9сегодня, 13:16