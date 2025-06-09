Ротенберг выступит на сессии ПМЭФ «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» с Дегтяревым и Ксенией Шойгу, Карпин – на «Спорт и ТВ: вместе к успеху»

Роман Ротенберг, Валерий Карпин, Михаил Дегтярев выступят на сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

В панели «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» выступит бывший тренер СКА , вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Также среди спикеров заявлены: министр спорт РФ Михаил Дегтярев, президент Федерация водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов , семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина , президент общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу .

В сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху» выступят : главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин , генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин , заместитель генпродюсера «Матч ТВ » Василий Конов , генсек РФС Максим Митрофанов, чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин.