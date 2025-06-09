Ротенберг выступит на сессии ПМЭФ «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» с Дегтяревым и Ксенией Шойгу, Карпин – на «Спорт и ТВ: вместе к успеху»
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
В панели «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» выступит бывший тренер СКА, вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Также среди спикеров заявлены: министр спорт РФ Михаил Дегтярев, президент Федерация водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, президент общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу.
В сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху» выступят: главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов, генсек РФС Максим Митрофанов, чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин.