Максим Рыбин: «Не думал, что Ротенберга уберут из СКА, у него был контракт. Неожиданно, что Ларионов зашел вместо него. Посмотрим, что он покажет»

Максим Рыбин высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера.

«Я не думал, что из СКА уберут Романа Ротенберга . У него был контракт, поэтому я думал, что его могут уволить по его окончании.

Неожиданно, что Игорь Ларионов зашел в питерский клуб вместо него. Посмотрим, что он покажет.

Правда, сейчас действует ограничение на трансферы. Также там пересматривают действующие контракты. Непонятно, как к этому отнесутся игроки», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Бюджет СКА сократят вдвое в сезоне-2025/26, он может составить около 5,9 млрд рублей. «Газпром» больше не устраивают огромные расходы на клуб («Деловой Петербург»)