Максим Рыбин: «Не думал, что Ротенберга уберут из СКА, у него был контракт. Неожиданно, что Ларионов зашел вместо него. Посмотрим, что он покажет»
Максим Рыбин высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера.
«Я не думал, что из СКА уберут Романа Ротенберга. У него был контракт, поэтому я думал, что его могут уволить по его окончании.
Неожиданно, что Игорь Ларионов зашел в питерский клуб вместо него. Посмотрим, что он покажет.
Правда, сейчас действует ограничение на трансферы. Также там пересматривают действующие контракты. Непонятно, как к этому отнесутся игроки», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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