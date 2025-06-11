Фетисов о будущем Овечкина: «Ему надо остаться в НХЛ и играть. Нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда Гретцки. Для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов»

Вячеслав Фетисов высказался о будущем Александра Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

С учетом плей-офф Овечкин забил 974 гола, Гретцки – 1016.

Контракт Александра Овечкина и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Игрок является воспитанником «Динамо».

– Ты следил за гонкой за рекордом все это время?

– А как же. Вообще, если хочешь долго играть, нужно обязательно ставить перед собой цели. Без этого просто закиснешь. Я не знаю дальнейших планов Александра после окончания контракта – вернется ли в Москву или останется в НХЛ . Но, мне кажется, ему надо остаться и играть.

Играть еще и потому, что нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда, который пока принадлежит Гретцки – это его суммарные голы в регулярном чемпионате и розыгрыше Кубка Стэнли. Но для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов.

– То есть ты считаешь, что ему надо оставаться в НХЛ?

– Да. И добиться еще одного невероятного достижения. Уверен, что ему такое по силам. Если, конечно, он будет так же нацелен взять и эту высоту. Об этом мы частенько говорим с Сашей. Это наш хоккейный мир, наша жизнь.

Летом мы вместе катаемся: он приходит к нам в клуб легенд, где играем три раза в неделю. Хотя он и мегазвезда мирового уровня. И всем с ним приятно общаться. А еще частенько перезваниваемся. Вот он, когда из Кубка Стэнли выбыл, позвонил, хотя настроение у него было неважным. А успокаивать в таких случаях бессмысленно.

Понятно, что вместе с рекордом добыть еще и Кубок Стэнли стало бы потрясающей концовкой сезона. Но в хоккее, как и в жизни, все непредсказуемо. Потому надо быстрее забыть неудачу, сделать выводы и уже сегодня готовиться к следующему сезону.

– Судя по твоим советам Овечкину, «Динамо» сейчас не стоит ждать своего героя?

– Ты знаешь, очень тяжело приходится всем, кто возвращается оттуда. Обычно им предстоит очень непростая трансформация. Да и партнеры другие. Тем более от Александра станут ждать больших результатов.

У него еще будет время сыграть такой официальный матч, как я в 51 год, сказав спасибо родному «Динамо» с болельщиками, которые поддерживали его. Но это будет его решение. И мы у себя с легендами эту тему тоже постоянно обсуждаем. И все пришли к мнению, что, скорее всего, ему будет непросто.

– А ты не спрашивал Александра, куда его больше тянет – в «Динамо» или еще поиграть в НХЛ?

– Вот когда встретимся, тогда и будем обсуждать. Наверняка он будет интересоваться и моим мнением, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.