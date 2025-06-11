  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о будущем Овечкина: «Ему надо остаться в НХЛ и играть. Нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда Гретцки. Для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов»
21

Фетисов о будущем Овечкина: «Ему надо остаться в НХЛ и играть. Нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда Гретцки. Для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов»

Вячеслав Фетисов высказался о будущем Александра Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

С учетом плей-офф Овечкин забил 974 гола, Гретцки – 1016.

Контракт Александра Овечкина и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Игрок является воспитанником «Динамо».

– Ты следил за гонкой за рекордом все это время?

– А как же. Вообще, если хочешь долго играть, нужно обязательно ставить перед собой цели. Без этого просто закиснешь. Я не знаю дальнейших планов Александра после окончания контракта – вернется ли в Москву или останется в НХЛ. Но, мне кажется, ему надо остаться и играть.

Играть еще и потому, что нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда, который пока принадлежит Гретцки – это его суммарные голы в регулярном чемпионате и розыгрыше Кубка Стэнли. Но для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов.

– То есть ты считаешь, что ему надо оставаться в НХЛ?

– Да. И добиться еще одного невероятного достижения. Уверен, что ему такое по силам. Если, конечно, он будет так же нацелен взять и эту высоту. Об этом мы частенько говорим с Сашей. Это наш хоккейный мир, наша жизнь.

Летом мы вместе катаемся: он приходит к нам в клуб легенд, где играем три раза в неделю. Хотя он и мегазвезда мирового уровня. И всем с ним приятно общаться. А еще частенько перезваниваемся. Вот он, когда из Кубка Стэнли выбыл, позвонил, хотя настроение у него было неважным. А успокаивать в таких случаях бессмысленно.

Понятно, что вместе с рекордом добыть еще и Кубок Стэнли стало бы потрясающей концовкой сезона. Но в хоккее, как и в жизни, все непредсказуемо. Потому надо быстрее забыть неудачу, сделать выводы и уже сегодня готовиться к следующему сезону.

– Судя по твоим советам Овечкину, «Динамо» сейчас не стоит ждать своего героя?

– Ты знаешь, очень тяжело приходится всем, кто возвращается оттуда. Обычно им предстоит очень непростая трансформация. Да и партнеры другие. Тем более от Александра станут ждать больших результатов.

У него еще будет время сыграть такой официальный матч, как я в 51 год, сказав спасибо родному «Динамо» с болельщиками, которые поддерживали его. Но это будет его решение. И мы у себя с легендами эту тему тоже постоянно обсуждаем. И все пришли к мнению, что, скорее всего, ему будет непросто.

– А ты не спрашивал Александра, куда его больше тянет – в «Динамо» или еще поиграть в НХЛ?

– Вот когда встретимся, тогда и будем обсуждать. Наверняка он будет интересоваться и моим мнением, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Фетисов
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Болельщикам хотелось, чтобы он остался, попытался выиграть 2-й кубок. Все, что произошло дальше… известные причины, о которых не хотел бы говорить»
16вчера, 09:11
Фетисов о критике рекорда Овечкина Рогозиным: «Человек не бежал из России, ни разу не дал усомниться в том, что он русский парень. У него на аватарке фото с Путиным»
19вчера, 07:15
Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»
117вчера, 05:30
Главные новости
«Бобровский – будущий член Зала славы. Потрясающая карьера». Дэйли про вратаря «Флориды»
3 минуты назад
В Атланте одобрили строительство арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 млрд долларов под команду НХЛ. Деньги налогоплательщиков не задействуют
1034 минуты назад
Алексеев оштрафован на 91 доллар после драки у бара. С защитника «Вашингтона» могут снять обвинения в случае хорошего поведения
17сегодня, 05:21
Нечас может не продлить контракт с «Колорадо» с зарплатой 9 млн долларов в год, надеясь еще раз набрать больше очка за матч в сезоне
7сегодня, 04:54
Маршанд о налоговом неравенстве в НХЛ: «Канадские и калифорнийские клубы имеют чрезвычайно высокую ставку. Им приходится платить больше, чтобы получить хоккеистов»
4сегодня, 04:42
Тэйвс заинтересовал «Виннипег» и «Торонто». Форвард и его агент активно участвуют в переговорах
5сегодня, 03:58
«Даллас» готов слушать предложения по обмену Робертсона – второго бомбардира команды с 80 очками в сезоне НХЛ. Марчмент также доступен для других клубов
21сегодня, 03:22
Крайдер разрешил Друри вести переговоры об обмене в «Анахайм». «Дакс» были среди клубов, в которые форвард не хотел переходить
13сегодня, 03:10
Джонстон об истекающем контракте Маршанда: «Не удивит, если его зарплата превысит 8 млн долларов в год. Он вносит вклад в команду, которая может выиграть Кубок Стэнли»
1сегодня, 02:45
Пронгер о Беннетте: «Не стал бы платить ему 10 млн долларов в год – он заработал себе от 8 до 8,5 млн. Сэм отлично подходит «Флориде», но Лунделль на пути к уровню второго центра в НХЛ»
8сегодня, 02:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Айлендерс» не обменяют Барзэла и Хорвата. Новый генменеджер Дарш считает, что команда может побороться за плей-офф в следующем сезоне
47 минут назад
Кноблаух заявил, что «не имеет ничего против» игры Скиннера в 3-м матче с «Флоридой». Вратарь «Эдмонтона» в финале пропустил на 3,3 гола больше, чем ожидалось
159 минут назад
Барков сравнил профессионализм Бобровского и Ягра: «Они очень похожи, учишься, просто наблюдая. Начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?»
сегодня, 05:09
Мьюз о Кросби, Летанге и Малкине: «Тренеру всегда нужно работать с лидерами. Парни недаром так долго выступают не только в НХЛ, но и в «Питтсбурге»
1сегодня, 04:30
«Баффало» рассматривает обмен Байрэма – он может стать ограниченно свободным агентом. К защитнику большой интерес среди клубов НХЛ
2сегодня, 03:47
Светлов о финале Кубка Стэнли: «Для решающей серии 7,5 голов за игру – суперрезультативность! Хоккей в КХЛ стал более атакующим, но на стандарты НХЛ нам выйти трудновато»
1сегодня, 03:34
«Вегас» может обменять Хага. Защитником интересуются «Детройт», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Монреаль»
1сегодня, 02:57
Агентство Гусева о контракте с «Динамо»: «Фантазии отдельных «фантазеров» уже не удивляют. Мы только приступили к переговорам, никаких деталей не обсуждалось»
2сегодня, 02:09
Ишматов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Выиграл Кубок Гагарина и ушел, обычно остаются. Только бог знает, что происходит в клубе»
7вчера, 21:58
Черных о возможном банкротстве «Витязя»: «Если Бучельников был обменян, КХЛ разрешила клубу реализовывать игроков, как посчитает нужным»
вчера, 21:48