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  • Фетисов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Болельщикам хотелось, чтобы он остался, попытался выиграть 2-й кубок. Все, что произошло дальше… известные причины, о которых не хотел бы говорить»
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Фетисов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Болельщикам хотелось, чтобы он остался, попытался выиграть 2-й кубок. Все, что произошло дальше… известные причины, о которых не хотел бы говорить»

Вячеслав Фетисов высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

«Непростой вопрос для меня, Игорь у меня недавно на программе был, очень симпатичный парень. Мы с ним много о чем поговорили. Мне нравится он и как тренер, его игровая философия, и как человек. Мы говорили на одном языке, что очень важно.

Конечно, болельщикам «Локомотива» хотелось, чтобы он остался в команде, чтобы попытался выиграть второй подряд кубок. Все, что произошло дальше… известные для меня причины, о которых не хотел бы говорить.

Единственное, что хочу сказать, за последние несколько лет он является одним из самых стабильных тренеров в России, он понимает систему, философию игры. Хочется пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Он понимает, что команду сразу не построишь, нужно работать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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возможные переходы
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