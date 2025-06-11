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Фетисов о критике рекорда Овечкина Рогозиным: «Человек не бежал из России, ни разу не дал усомниться в том, что он русский парень. У него на аватарке фото с Путиным»

Вячеслав Фетисов не согласен с критикой Дмитрия Рогозина в адрес Александра Овечкина.

– Ты не удивился, что кроме безумца Гашека нашлись и в России те, у кого рекорд Овечкина вызвал раздражение? Так, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал празднование уникального спортивного события «поросячьим восторгом», окрестив Александра «баловнем американской судьбы». Откуда столько злобы?

– Знаешь, есть люди, которые пиарятся при любой возможности. Вот я, если не знаю, что происходит в космосе, не комментирую происходящее в нем. Для меня это тоже не совсем красивая история. И если ты не совсем понимаешь, что сотворил сегодня Овечкин для страны, как им гордится ее народ, то не следует выступать с подобными комментариями.

Тем более называть «баловнем американской судьбы» человека, который 20 лет назад не бежал из России, а приехал играть в Вашингтон по приглашению уважаемого клуба. И все это время честно отрабатывает свой хлеб. При этом ни разу не дав усомниться в том, что он русский парень, что у него на аватарке фотография с президентом [Владимиром Путиным]. О чем все знают.

Может, кто-то подменил слова уважаемого экс-главы? Но, мне кажется, в любом случае опытный политик такие вещи делать не должен, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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