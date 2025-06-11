Черкас об уходе Никитина из «Локомотива»: «Для клуба начнутся тяжелые времена. Будет сложно найти такого же профессионала. Из российских тренеров даже не могу назвать кандидата»
Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
«Конечно, когда у тебя есть действующий контракт и ты уходишь, даже если выиграл Кубок Гагарина, выиграл регулярный чемпионат, это огромное достижение, бесспорно. Но болельщикам такое не очень приятно. Их можно понять.
Тем более Никитин уходит не один, а забирает с собой тренерский штаб. Для «Локомотива» начнутся тяжелые времена. Из российских тренеров я даже не могу назвать кандидатуру, кто мог бы возглавить команду. Никитин является одним из сильнейших тренеров страны. Будет сложно найти такого же профессионала», – сказал бывший игрок и тренер СКА.