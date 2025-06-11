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  • Черкас об уходе Никитина из «Локомотива»: «Для клуба начнутся тяжелые времена. Будет сложно найти такого же профессионала. Из российских тренеров даже не могу назвать кандидата»
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Черкас об уходе Никитина из «Локомотива»: «Для клуба начнутся тяжелые времена. Будет сложно найти такого же профессионала. Из российских тренеров даже не могу назвать кандидата»

Сергей Черкас считает, что «Локомотиву» придется тяжело без Игоря Никитина.

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе. 

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА. 

«Конечно, когда у тебя есть действующий контракт и ты уходишь, даже если выиграл Кубок Гагарина, выиграл регулярный чемпионат, это огромное достижение, бесспорно. Но болельщикам такое не очень приятно. Их можно понять.

Тем более Никитин уходит не один, а забирает с собой тренерский штаб. Для «Локомотива» начнутся тяжелые времена. Из российских тренеров я даже не могу назвать кандидатуру, кто мог бы возглавить команду. Никитин является одним из сильнейших тренеров страны. Будет сложно найти такого же профессионала», – сказал бывший игрок и тренер СКА.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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