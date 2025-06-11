Журналист Хайруллин о том, как «Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Заметили, что нет слов благодарности бывшему тренеру? О многом говорит»

Артур Хайруллин отметил, что «Локомотив» не поблагодарил Игоря Никитина.

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В сообщении «Локомотива » не содержалось слов благодарности в адрес Никитина , под руководством которого клуб впервые выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне.

«Заметили, что нет слов благодарности бывшему тренеру? О многом говорит. Ждем официального объявления о назначении Никитина в ЦСКА », – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

«Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Бывший главный тренер нашей команды по собственной инициативе расторг контракт»