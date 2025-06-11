Журналист Хайруллин о том, как «Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Заметили, что нет слов благодарности бывшему тренеру? О многом говорит»
Артур Хайруллин отметил, что «Локомотив» не поблагодарил Игоря Никитина.
Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В сообщении «Локомотива» не содержалось слов благодарности в адрес Никитина, под руководством которого клуб впервые выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне.
«Заметили, что нет слов благодарности бывшему тренеру? О многом говорит. Ждем официального объявления о назначении Никитина в ЦСКА», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
«Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Бывший главный тренер нашей команды по собственной инициативе расторг контракт»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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