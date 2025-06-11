Плющев об Овечкине в «Миротворце»: «Украина делает много неадекватных поступков. Глупость доходит до маразма. В этот список попадает много уважаемых людей в России и мире»
Владимир Плющев высказался об Александре Овечкине в списке «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».
«Украина делает много неадекватных поступков, там много неадекватных людей.
Люди улыбаются этим вещам и понимают, что глупость есть глупость и доходит до маразма.
В этот список попадает много уважаемых людей просто потому, что они уважаемые в России и мире», – сообщил заслуженный тренер России.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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