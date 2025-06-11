Плющев об Овечкине в «Миротворце»: «Украина делает много неадекватных поступков. Глупость доходит до маразма. В этот список попадает много уважаемых людей в России и мире»

Владимир Плющев высказался об Александре Овечкине в списке «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

«Украина делает много неадекватных поступков, там много неадекватных людей.

Люди улыбаются этим вещам и понимают, что глупость есть глупость и доходит до маразма.

В этот список попадает много уважаемых людей просто потому, что они уважаемые в России и мире», – сообщил заслуженный тренер России.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»