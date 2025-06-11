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Даниил Тарасов о Коламбусе: «Не скажу, что город скучный или ужасный. В мегаполисах больше развлечений – как в Америке, так и в России. Но в сезоне времени на это нет»

Даниил Тарасов рассказал о жизни в Коламбусе.

– Как вам Коламбус? Я слышала, что многие считают город скучным, неинтересным.

– Понятно, моментами бывает, как и везде: плохая погода, неудачные серии игр – становится тоскливо. Но в целом это обычный американский город. Таких много по стране. Я много, где был – не могу сказать, что Коламбус скучный или ужасный.

Есть, конечно, мегаполисы, где больше развлечений, как в Америке, так и в России. Но в сезоне на это времени нет, и по факту это не имеет большого значения.

– Вам комфортнее жить в больших городах или в таких спокойных, как Коламбус?

– Если честно, могу жить и в таком, и в другом городе. Принципиальной разницы для меня нет – шумный он или тихий. Мы с женой и ребенком адаптируемся в любом месте. Так что неважно – это спокойное место или бурлящая жизнь, – сказал вратарь «Блю Джекетс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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