Вратарь «Коламбуса» Тарасов о том, почему приезжает на отдых из США в Екатеринбург: «Повидаться с родными и друзьями, хочется побыть на родной земле»

Даниил Тарасов рассказал, почему приезжает на отдых в Екатеринбург.

– Как и где проводите отпуск?

– Сейчас я нахожусь в России, в Екатеринбурге. Пока отдыхаем здесь с семьей.

– Вы всегда живете в Екатеринбурге, когда приезжаете в Россию? Или это связано с тем, что ваш папа сейчас здесь работает?

– Нет, это не связано. Последние четыре года, когда я приезжаю в Россию, я нахожусь здесь. В Екатеринбурге удобно, хорошие условия для подготовки.

– Надолго приезжаете в Россию?

– По-разному бывает. Конкретные сроки назвать сложно, но минимум полтора месяца мы обычно здесь проводим. Приезжаем на родину, чтобы повидаться с родными и друзьями, хочется побыть на родной земле, – сказал вратарь «Коламбуса».