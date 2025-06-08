Вратарь «Коламбуса» Тарасов о том, почему приезжает на отдых из США в Екатеринбург: «Повидаться с родными и друзьями, хочется побыть на родной земле»
Даниил Тарасов рассказал, почему приезжает на отдых в Екатеринбург.
– Как и где проводите отпуск?
– Сейчас я нахожусь в России, в Екатеринбурге. Пока отдыхаем здесь с семьей.
– Вы всегда живете в Екатеринбурге, когда приезжаете в Россию? Или это связано с тем, что ваш папа сейчас здесь работает?
– Нет, это не связано. Последние четыре года, когда я приезжаю в Россию, я нахожусь здесь. В Екатеринбурге удобно, хорошие условия для подготовки.
– Надолго приезжаете в Россию?
– По-разному бывает. Конкретные сроки назвать сложно, но минимум полтора месяца мы обычно здесь проводим. Приезжаем на родину, чтобы повидаться с родными и друзьями, хочется побыть на родной земле, – сказал вратарь «Коламбуса».
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости