  • Тренер «Амура» Гальченюк – блогеру на вопрос про обмен Кэма Ли после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу!»
Тренер «Амура» Гальченюк – блогеру на вопрос про обмен Кэма Ли после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу!»

Александр Гальченюк не ответил блогеру на вопрос об обмене Кэмерона Ли.

Во вторник хабаровский клуб на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 2:1. После игры главному тренеру «Амура» был задан вопрос блогером, представляющим канал «Тигриными тропами». 

– Есть информация про обмен Кэмерона Ли. Можете ли прокомментировать, почему он не попадает в состав? Ждать обмена? 

– Вы из «Тигриных троп»? А что вы там устроили самодеятельность? Что же вы не говорите, что мы были первыми по пропущенным шайбах после казанской игры? Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу! Следующий [вопрос], – сказал главный тренер «Амура». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
