Тарасов о своей игре в сезоне-2024/25: «Не то, на что я надеялся. Я мало играл, иногда получал шансы, но матчи складывались неудачно. После Нового года начал чувствовать себя увереннее»

Даниил Тарасов высказался о своем выступлении за «Коламбус».

В сезоне-2024/25 вратарь провел 20 матчей в НХЛ, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,54.

«С точки зрения личных результатов это было не то, на что я надеялся. Но были и положительные моменты – особенно в плане характера.

Мне пришлось столкнуться с трудностями, с которыми я никогда раньше не сталкивался в своей карьере. Раньше все шло более-менее гладко.

Во второй половине сезона ситуация начала улучшаться. Это показало, что я внес правильные коррективы. Это помогло мне понять, какой у меня характер и какие испытания я могу преодолеть. Это определенно поможет мне в будущем.

Самым большим испытанием было то, что я мало играл. Мне приходилось ждать шансов. Иногда я получал шансы, но игры складывались неудачно.

Главное было не сдаваться, продолжать работать, верить в себя и не отвлекаться на посторонний шум. После Нового года моя игра стала более стабильной, и я начал чувствовать себя увереннее», – сказал вратарь «Коламбуса » Даниил Тарасов .