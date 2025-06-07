Тарасов о контракте с «Коламбусом»: «Идут переговоры. Пока ничего конкретного – только предварительные обсуждения. Сезон НХЛ еще продолжается, многое решится позже»

Даниил Тарасов рассказал о переговорах о продлении контракта с «Коламбусом».

Соглашение 26-летнего голкипера рассчитано до конца сезона-2024/25. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2024/25 Даниил Тарасов провел 20 матчей в НХЛ, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,54.

Вратарь сообщил, что сейчас находится в России, но не рассматривает возможность возвращения в КХЛ и сосредоточен на подготовке к следующему сезону НХЛ.

«Идут переговоры. Мой агент общается с руководством команды. Пока ничего конкретного – только предварительные обсуждения. Сезон НХЛ еще продолжается, финал впереди. Многое решится позже.

Я стараюсь оставаться расслабленным. Это не в моей власти. Моя задача – как следует отдохнуть, подготовиться к следующему сезону и прибыть в тренировочный лагерь готовым показать, на что я способен», – сказал Тарасов.