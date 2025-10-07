Галлан о 0:3: «Спартак» здорово сыграл, был лучше «Шанхая». Мы достойны большего, на поражении не будем концентрироваться»

Жерар Галлан прокомментировал поражение «Шанхая» от «Спартака» в Fonbet КХЛ.

Китайский клуб проиграл выездной матч со счетом 0:3.

– «Спартак » действительно очень здорово сыграл и в целом был лучше, чем мы. Чтобы добиваться успеха, нужно играть лучше. Мы недовольны результатом, считаю, что мы достойны большего. Идем дальше, не будем концентрироваться на этом поражении. Игра не была равная, соперник с самого начала пользовался нашими ошибками. Не скажу, что эта игра была равная, «Спартак» был лучше в целом.

– Что случилось с Рыбаром? И почему на скамейке не было запасного голкипера?

– Патрик приболел, поэтому нам пришлось его менять на Кареева. Третий вратарь был готов к матчу, он был в форме и сидел в раздевалке, пока с Кареевым было все в порядке. Он был готов играть, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .