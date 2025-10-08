Джерси Капризова – самые продаваемые в НХЛ в межсезонье по данным производителя Fanatics. Форма Овечкина – 2-я, Ларкин, Келлер и Пастрняк – в топ-5
Джерси Кирилла Капризова стали самыми продаваемыми в НХЛ в межсезонье.
Компания Fanatics, которая является производителем формы и экипировки для клубов НХЛ, представила рейтинг 5 самых продаваемых джерси среди зрителей лиги в межсезонье.
Возглавил топ-5 форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который 30 сентября подписал новый контракт с клубом на 136 млн долларов за 8 лет. Соглашение стало крупнейшим в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.
Второе место в списке занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Весь рейтинг джерси от Fanatics выглядит следующим образом:
1. Кирилл Капризов («Миннесота»).
2. Александр Овечкин («Вашингтон»).
3. Дилан Ларкин («Детройт»).
4. Клейтон Келлер («Юта»).
5. Дэвид Пастрняк («Бостон»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Fanatics в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости