Джерси Капризова – самые продаваемые в НХЛ в межсезонье по данным производителя Fanatics. Форма Овечкина – 2-я, Ларкин, Келлер и Пастрняк – в топ-5

Джерси Кирилла Капризова стали самыми продаваемыми в НХЛ в межсезонье.

Компания Fanatics, которая является производителем формы и экипировки для клубов НХЛ , представила рейтинг 5 самых продаваемых джерси среди зрителей лиги в межсезонье.

Возглавил топ-5 форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов , который 30 сентября подписал новый контракт с клубом на 136 млн долларов за 8 лет. Соглашение стало крупнейшим в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.

Второе место в списке занял капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

Весь рейтинг джерси от Fanatics выглядит следующим образом:

1. Кирилл Капризов («Миннесота »).

2. Александр Овечкин («Вашингтон»).

3. Дилан Ларкин («Детройт »).

4. Клейтон Келлер («Юта»).

5. Дэвид Пастрняк («Бостон »).