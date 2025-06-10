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Загитова о том, у кого взяла бы интервью: «Овечкина спросила бы о секретах хоккейного долголетия. С Сереной Уильямс любопытно поговорить – узнать, как ей игралось против сестры»

Алина Загитова заявила, что взяла бы интервью у Александра Овечкина.

– Вы обмолвились, что дальнейшую жизнь мечтаете связать с телевидением. В каком формате?

– Нынешний вполне устраивает. Я о влогах, которые снимаю для Первого канала. Но если пофантазировать, хотела бы попробовать себя в роли ведущей какой-нибудь креативной программы.

– Брать интервью вам интересно?

– Нет, это не для меня.

– Что смущает?

– Скучновато. Мне хочется взрыва, эмоциональных качелей...

– Ваша программа должна быть о фигурном катании? Или вообще о спорте?

– Почему? Необязательно. Мне нравятся разные сферы деятельности.

– Если бы из мира спорта выбирали персонажа для интервью – к кому отправились бы в первую очередь?

– К Александру Овечкину. Спросила бы о секретах хоккейного долголетия.

Еще было бы любопытно поговорить с Сереной Уильямс. Узнать, как ей игралось против сестры.

– Раз назвали Овечкина и Уильямс — значит, следите за хоккеем и теннисом?

– По возможности.

– Сами на корт выходили?

– Был такой опыт. Но теннис – тяжелый вид спорта. У меня потом все тело болело. В падел, говорят, играть легче. При случае попробую, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлина Загитова
logoВашингтон
logoСпорт-Экспресс
logoСерена Уильямс
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
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