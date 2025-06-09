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Ассистент тренера «Динамо» Писарев о серии со СКА: «Ротенберг умеет задавать тон не только игре, но и медиапространству – интересно за ним наблюдать»

Андрей Писарев рассказал о том, что за Романом Ротенбергом интересно наблюдать.

В прошедшем сезоне «Динамо» обыграло СКА (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

– В чем принципиальное отличие «Ак Барса» от СКА – вашего соперника по первому раунду?

– Романом Борисовичем (смеется) (Роман Ротенберг – Спортс’‘). Он умеет задавать тон не только игре, но и всему медиапространству. Интересно за ним наблюдать.

Думаю, если бы на нашем месте оказалась любая другая команда, то все все равно следили бы за серией.

Однако наше противостояние тоже стало очень интересным. Алексей Николаевич (Кудашов – Спортс’‘) работал в Питере – ему, наверное, очень хотелось обыграть бывшую команду. 

– Слова Ротенберга Le Coq Sportif о ваших легионерах и «сбитый летчик» в отношении Пакетта как-то доходили до команды?

– Мы вообще не обращали на это внимание.

Да, ребята слышали или читали это, но просто смеялись и шли дальше, – сказал ассистент главного тренера «Динамо» Андрей Писарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
Андрей Писарев
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