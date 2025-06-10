Каменский об Овечкине в списке «Миротворца»: «Александр – патриот своей родины, спортсмен с мировым именем»

Валерий Каменский высказался о включении Александра Овечкина в базу «Миротворца».

Ранее стало известно , что капитан «Вашингтона » попал в список сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».

«Не стоит даже внимание обращать на это. Александр – патриот своей родины, спортсмен с мировым именем.

А включение его в какие-то списки в Украине – лишь рекламная ерунда», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.