Фетисов про 140 минут штрафа в игре «Флориды» и «Эдмонтона»: «Обычная история, бодрят так люди друг друга. Все в рамках мужской игры»
Вячеслав Фетисов оценил 3-ю игру серии «Флорида» – Эдмонтон» в плей-офф НХЛ.
«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса повела 2-1 в серии.
Команды в общей сложности получили 140 штрафных минут, из которых в активе «Эдмонтона» 85 минут, а «Флориды» – 55 минут.
В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5».
«Это обычная история, ничего нового. Бодрят так люди друг друга. Все в рамках мужской игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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