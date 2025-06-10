Фетисов про 140 минут штрафа в игре «Флориды» и «Эдмонтона»: «Обычная история, бодрят так люди друг друга. Все в рамках мужской игры»

Вячеслав Фетисов оценил 3-ю игру серии «Флорида» – Эдмонтон» в плей-офф НХЛ.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса повела 2-1 в серии.

Команды в общей сложности получили 140 штрафных минут , из которых в активе «Эдмонтона » 85 минут, а «Флориды» – 55 минут.

В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5».

«Это обычная история, ничего нового. Бодрят так люди друг друга. Все в рамках мужской игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .