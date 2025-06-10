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  • Скиннер об 1:6 от «Флориды»: «Это лишь одна игра. Они могли обыграть «Эдмонтон» 12:0, но это все равно 2-1 в серии. У нас есть два дня, чтобы перезагрузиться»
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Скиннер об 1:6 от «Флориды»: «Это лишь одна игра. Они могли обыграть «Эдмонтон» 12:0, но это все равно 2-1 в серии. У нас есть два дня, чтобы перезагрузиться»

Стюарт Скиннер высказался о поражении «Эдмонтона» от «Флориды» в плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» проиграли «Пантерс» со счетом 1:6 в третьем матче финала Кубка Стэнли (1-2 в серии). 

– Сложно ли пережить разгромное поражение? 

– Все-таки это серия. Они ведут 2-1. Вот и все. Это всего лишь одна игра. Они могли бы обыграть нас 12:0 – результат остался бы тем же. Счет в серии был бы все равно 2-1. Это не так, что за разгром дают больше побед.

Может быть, эмоционально это воспринимается тяжелее, ведь сегодня мы вообще не были в игре, но это не меняет того, как мы будем реагировать.

Без разницы, против кого ты играешь – если ты не выходишь на лед с полной самоотдачей, тебя накажут. Это НХЛ, это сильная лига. Мы это знаем. Сегодня на себе почувствовали. Да и не впервые. Мы знаем, с чем сталкиваемся.

Это не повлияет на нашу реакцию. У нас есть два дня, чтобы перезагрузиться, и, думаю, кое-что придется поменять, – сказал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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