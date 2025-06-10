Бобровский стал подавляющим фаворитом на «Конн Смайт» у букмекеров. Он отразил 92,8% бросков в финале с «Эдмонтоном»

Сергей Бобровский станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ, считают букмекеры.

Его «Флорида» ведет в финале с «Эдмонтоном» со счетом 2-1. Бобровский в первых трех матчах серии отразил 92,8% бросков – 116 из 125.

Российский вратарь котируется явным фаворитом на приз «Конн Смайт Трофи» за 1.40. Вторым за 3.50 идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, котировавшийся главным претендентом на награду на протяжении всего плей-офф.

Четвертый матч серии состоится 13 июня во Флориде.

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