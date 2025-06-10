«Автомобилист» продлил контракт с Каштановым до конца сезона-2026/27. У форварда 16 очков в 64 матчах
«Автомобилист» продлил контракт с Артемом Каштановым на один сезон.
Предыдущее соглашение 20-летнего форварда с екатеринбургским клубом было рассчитано до 31 мая 2026 года. Стороны продлили контракт до 31 мая 2027 года.
В минувшем сезоне на счету Каштанова 14 (6+8) очков в 57 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 2 голевыми пасами в 7 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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