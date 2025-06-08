Серебряков об уходе Буше из «Авангарда» в «Автомобилист»: «Да как тут прокомментировать... Классный человек и хоккеист. Увидимся на льду»
Никита Серебряков высказался об уходе Рида Буше из «Авангарда» в «Автомобилист».
– Следишь за трансферами «Авангарда»?
– Да на меня жена ругается, что я слишком много в телефоне сижу из-за этого (смеется). Слежу, честно скажу, и не только за «Авангардом», а в целом за КХЛ. Есть неожиданные переходы, интересные.
– Что скажешь о том, что «Авангард» покинул Рид Буше?
– Да как тут прокомментировать... Не так много мы поиграли вместе, но это классный человек и хоккеист. Это было решение игрока, клуба, так что увидимся на льду в следующем сезоне, – сказал вратарь «Авангарда».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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