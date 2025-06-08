Серебряков об уходе Буше из «Авангарда» в «Автомобилист»: «Да как тут прокомментировать... Классный человек и хоккеист. Увидимся на льду»

Никита Серебряков высказался об уходе Рида Буше из «Авангарда» в «Автомобилист».

– Следишь за трансферами «Авангарда»?

– Да на меня жена ругается, что я слишком много в телефоне сижу из-за этого (смеется). Слежу, честно скажу, и не только за «Авангардом», а в целом за КХЛ . Есть неожиданные переходы, интересные.

– Что скажешь о том, что «Авангард» покинул Рид Буше?

– Да как тут прокомментировать... Не так много мы поиграли вместе, но это классный человек и хоккеист. Это было решение игрока, клуба, так что увидимся на льду в следующем сезоне, – сказал вратарь «Авангарда ».