«Металлург» отправился на выезд к «Авангарду» из Челябинска из-за тумана. Ранее самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за плохой видимости
«Металлург» из Челябинска отправился на матч против «Авангарда» в Омске.
В понедельник команды встрется в матче Fonbet Чемпионата КХЛ в Омске.
Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила, что команде пришлось добираться до Омска через Челябинск из-за тумана.
Ранее сообщалось, что самолет «Северстали» не смог приземлиться в омском аэропорту из-за плохой видимости.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
