«Металлург» отправился на выезд к «Авангарду» из Челябинска из-за тумана. Ранее самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за плохой видимости

«Металлург» из Челябинска отправился на матч против «Авангарда» в Омске.

В понедельник команды встрется в матче Fonbet Чемпионата КХЛ в Омске.

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга » сообщила, что команде пришлось добираться до Омска через Челябинск из-за тумана.

Ранее сообщалось, что самолет «Северстали » не смог приземлиться в омском аэропорту из-за плохой видимости.