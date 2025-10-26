Форвард «Шанхая» Меркли: «Чувствуем, что уже стали главной командой в Санкт-Петербурге. Еще и СКА обыграли на старте»

Ник Меркли считает, что «Шанхай» стал главной командой Санкт-Петербурга.

«Если сравнивать со СКА, то мы чувствуем, что уже стали главной командой в Санкт-Петербурге. Мы привлекли много внимания в межсезонье и в начале сезона. О нас много говорили, писали. Еще и обыграли СКА на старте регулярки. С этим клубом всегда упорные и интересные игры. У них отличная команда, и теперь у нас с ними дерби. Для болельщиков в Петербурге — дополнительный интерес.

Мне кажется, на нас стало больше приходить людей. Победы всегда помогают расширять аудиторию. А болельщики помогают нам выигрывать. Публика расширяется, становится громче. Это классная атмосфера. Наши болельщики уже ездят и на выездные матчи», – сказал форвард «Шанхая».