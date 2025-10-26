«Торпедо» забросило 5 шайб «Автомобилисту» за 5 минут и 31 секунду

«Торпедо» забило 5 голов в ворота «Автомобилиста».

После первого периода счет 5:1 в пользу хозяев.

«Торпедо» забросило пять шайб за пять минут и 31 секунду. Первый гол был забит на отметке в 12 минут и 58 секунд первого периода. Пятая шайба влетела в ворота гостей в 18 минут и 29 секунд.

Голами отметились Никита Шавин, Егор Виноградов, Богдан Конюшков, Егор Соколов и Андрей Белевич. После третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин, вместо него вышел Евгений Аликин.