5

«Торпедо» забросило 5 шайб «Автомобилисту» за 5 минут и 31 секунду

«Торпедо» забило 5 голов в ворота «Автомобилиста».

После первого периода счет 5:1 в пользу хозяев.

«Торпедо» забросило пять шайб за пять минут и 31 секунду. Первый гол был забит на отметке в 12 минут и 58 секунд первого периода. Пятая шайба влетела в ворота гостей в 18 минут и 29 секунд.

Голами отметились Никита Шавин, Егор Виноградов, Богдан Конюшков, Егор Соколов и Андрей Белевич. После третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин, вместо него вышел Евгений Аликин.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoТорпедо
logoВладимир Галкин
logoНикита Шавин
logoЕгор Виноградов
logoКХЛ
logoАндрей Белевич
logoБогдан Конюшков
logoАвтомобилист
logoЕвгений Аликин
logoЕгор Соколов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», ЦСКА победил «Амур», «Северсталь» обыграла «Шанхай», «Спартак» встречается с «Сочи»
8 минут назадLive
СКА может расстаться с Зайцевым и Голдобиным. Клуб также заинтересован в приобретении Артамонова у «Торпедо» (Артур Хайруллин)
24 октября, 20:31
Десятков о «Ладе»: «Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. Нам сейчас нужна свежая кровь, любая помощь, чтобы нивелировать наши проблемы»
24 октября, 19:35
КХЛ. СКА забил 8 голов «Сочи», «Динамо» Минск обыграло «Шанхай», «Торпедо» проиграло «Ладе», «Барыс» победил «Амур»
24 октября, 18:52
Десятков о 3:2 с «Торпедо»: «На жилах, как могли – нужно отдать должное ребятам за самоотдачу. Физику мы пока не нашли, это колоссальная проблема. Хорошо, что хоть химия находится»
24 октября, 18:34
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», ЦСКА победил «Амур», «Северсталь» обыграла «Шанхай», «Спартак» встречается с «Сочи»
8 минут назадLive
«Северсталь» выиграла 7 матчей подряд, команда Козырева – 1-я на Западе. У «Шанхая» 4 поражения кряду
12 минут назад
НХЛ. «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Тампа» примет «Вегас», «Виннипег» сыграет с «Ютой», «Рейнджерс» в гостях у «Калгари»
31 минуту назад
Вайсфельд о ситуации с отменой гола СКА: «Если бы судейский комитет замял это, никто бы и не узнал. За это им респект. Ошибиться может каждый, но судья нарушил протокол»
33 минуты назад
СКА может подписать Макгинна на следующей неделе. У 31-летнего форварда 8 очков в 26 матчах за «Анахайм» в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
58 минут назад
Форвард «Шанхая» Меркли: «Чувствуем, что уже стали главной командой в Санкт-Петербурге. Еще и СКА обыграли на старте»
сегодня, 14:45
Купер о 1000 очках Кучерова: «Никита – один из величайших, если не самый великий игрок в истории «Тампы». У него многое впереди»
сегодня, 13:58
Главный арбитр КХЛ о дисквалификации Дронова: «Можно не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Не было даже попыток извиниться»
сегодня, 13:35Видео
Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»
сегодня, 12:58Фото
Гендиректор «Салавата» о Броссо: «Контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить»
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Металлург» отправился на выезд к «Авангарду» из Челябинска из-за тумана. Ранее самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за плохой видимости
21 минуту назад
Спронг о Кузнецове: «Было здорово вместе выступать за «Вашингтон». Будет весело сыграть с ним в КХЛ, встретимся в финале, надеюсь»
сегодня, 15:12
Гендиректор «Салавата»: «Ждем Ремпала через 10 дней – нужно закрыть все вопросы с документами. Решение о том, когда он выйдет на лед, примет тренерский штаб»
сегодня, 14:32
Валерий Каменский: «Федоров – лучший российский игрок в истории НХЛ»
сегодня, 14:15
Форвард «Шанхая» Вагнер о морозах в России: «Меня таким не испугать, я из Канады»
сегодня, 13:48
Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»
сегодня, 13:17
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»
сегодня, 12:45
Детский тренер Кучерова: «Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. Неправильно смешивать спорт и политику»
сегодня, 12:32
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Все в мире знают о Санкт-Петербурге – в США и Канаде точно. Счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей»
сегодня, 11:58
Каменский о 1000 очках Кучерова: «Он великий игрок с большой буквы»
сегодня, 11:48