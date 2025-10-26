Вайсфельд о ситуации с отменой гола СКА: «Если бы судейский комитет замял это, никто бы и не узнал. За это им респект. Ошибиться может каждый, но судья нарушил протокол»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с неверно засчитанным голом СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист » (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

КХЛ объявила о том, что судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах лиги.

«Дело не в ошибке, дело в том, что он [судья видеоповторов] нарушил протокол. Ошибиться каждый может. Он должен был проделать все шаги. Он этого не сделал, вот в чем проблема.

То, что он не увидел, это нормально. Это не увидел никто. На самом деле, если бы они это замяли бы, судейский комитет, никто [бы и не знал].

Если вернутся в те времена, когда я судил, у нас какие были рычаги – мы смотрели на реакцию игроков. Посмотрите на [Евгения] Аликина [в воротах]. Если уж Аликин не увидел, вообще никто [бы не увидел].

Если бы они сами не инициировали эту историю, никто бы и не узнал. За это респект, с моей точки зрения», – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд .