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  • Журова про депутатство для Овечкина: «Есть много вещей, по которым придется принимать решение. Закрытие счетов за рубежом, публикация доходов. Захочет ли он это делать?»
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Журова про депутатство для Овечкина: «Есть много вещей, по которым придется принимать решение. Закрытие счетов за рубежом, публикация доходов. Захочет ли он это делать?»

Светлана Журова назвала условия, при которых Овечкин может стать депутатом.

Сегодня хоккеист Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

«Не скажу, что у Александра будет политическая карьера. Будет общественно-политическая карьера. Это немного разное.

Если вы про депутатство, то есть много вещей, по которым Александру придется принимать решение. Это и закрытие счетов за рубежом, публикация доходов своих и жены. Есть много нюансов.

Захочет ли он это делать? Я не сомневаюсь в его способностях, он очень умный и образованный человек, который может принести пользу. Но вопрос – захочет ли он это потом? Это решать ему и его семье», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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