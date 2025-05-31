Депутат Журова об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он сыграл сезон в России. Это будет фурор, его приезд добавит зрителей на всех аренах КХЛ, будут аншлаги»

Светлана Журова высказалась о будущем Александра Овечкина.

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ. Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона » рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо ».

«Мне кажется, после НХЛ Саша Овечкин точно вернется в Россию. Но будет ли он играть в КХЛ , это вызывает сомнения. Все-таки и возраст уже серьезный, и травмы могут быть.

Хотелось бы, конечно, чтобы Овечкин сыграл еще сезон в России, чтобы порадовал болельщиков всей страны. Это будет настоящий фурор, приезд Овечкина добавит зрителей на всех аренах КХЛ, будут аншлаги.

В любом случае Овечкин после завершения карьеры спортсмена что-то привнесет в нашу хоккейную историю. Возможно, его школа появится. Не верю, что Овечкин закончит карьеру и ничего не будет делать в спорте», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.