Артемий Панарин: «Хотелось бы еще поиграть в России. Сейчас не скажу, за какой клуб»
Артемий Панарин хотел бы завершить карьеру в России.
У 33‑летнего Панарина еще год контракта с «Рейнджерс», по которому зарабатывает 11,6 млн долларов за сезон. Форвард может в 2026 году стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.
– У вас тоже в планах однажды завершить карьеру в России?
– Да, конечно. В любом случае, хотелось бы еще поиграть в России.
– За какой клуб?
– Наверное, я посмотрю по ситуации. Сейчас вам не скажу, – сказал Панарин.
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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