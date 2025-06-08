Артемий Панарин: «Хотелось бы еще поиграть в России. Сейчас не скажу, за какой клуб»

Артемий Панарин хотел бы завершить карьеру в России.

У 33‑летнего Панарина еще год контракта с «Рейнджерс», по которому зарабатывает 11,6 млн долларов за сезон. Форвард может в 2026 году стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.

– У вас тоже в планах однажды завершить карьеру в России?

– Да, конечно. В любом случае, хотелось бы еще поиграть в России.

– За какой клуб?

– Наверное, я посмотрю по ситуации. Сейчас вам не скажу, – сказал Панарин.