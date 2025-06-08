Панарин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Не удивлен, команда хорошая, строилась долго. Это очень важно для Ярославля»

Артемий Панарин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

В финальной серии ярославский клуб обыграл «Трактор » со счетом 4-1.

– Каким вам показался финал Кубка Гагарина?

– Вообще, я приходил на полуфинал, когда «Трактор» играл с «Динамо ». В целом мне понравился уровень игры. Много молодых интересных игроков, которые подросли за мое отсутствие.

В целом, я не удивился тому, что победил «Локомотив ». Это хорошая команда, которую строили на протяжении долгого времени. Поздравляю их с Кубком Гагарина. Рад за всех. Это очень важно для Ярославля, – сказал нападающий «Рейнджерс ».