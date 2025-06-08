Панарин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Не удивлен, команда хорошая, строилась долго. Это очень важно для Ярославля»
Артемий Панарин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
В финальной серии ярославский клуб обыграл «Трактор» со счетом 4-1.
– Каким вам показался финал Кубка Гагарина?
– Вообще, я приходил на полуфинал, когда «Трактор» играл с «Динамо». В целом мне понравился уровень игры. Много молодых интересных игроков, которые подросли за мое отсутствие.
В целом, я не удивился тому, что победил «Локомотив». Это хорошая команда, которую строили на протяжении долгого времени. Поздравляю их с Кубком Гагарина. Рад за всех. Это очень важно для Ярославля, – сказал нападающий «Рейнджерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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