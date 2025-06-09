Артемий Панарин: «Мне очень важно, чтобы «Витязь» остался в КХЛ. Надеюсь на то, что кто-нибудь спасет команду. Ротенберг? Да хоть кто»

Артемий Панарин надеется, что «Витязь» останется в КХЛ.

– Как вы относитесь к тому, что происходит с «Витязем»? Ваша юношеская команда испытывает финансовые трудности.

– Мне очень важно, чтобы «Витязь» остался в КХЛ . Единственное, я на это повлиять никак не могу. Просто надеюсь на то, что кто‑нибудь спасет эту команду.

– А если это будет Роман Ротенберг?

– Да хоть кто.

– Вы удивились новостям из СКА?

– Ну, это спорт. Ничего удивительного, – сказал форвард «Рейнджерс».

Панарин дебютировал в КХЛ в составе «Витязя» в сезоне-2009/10. Он выступал за клуб до 2013 года (с перерывом).

«Витязь» ответил на комментарий о закрытии: «Лучше вы закройтесь». Клуб выложил видео с подписью: «Три месяца до старта нового сезона»