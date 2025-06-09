  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Козлов ожидает, что «Сочи» избавится от связей со СКА: «Можно и так сказать. Команда комплектовалась по остаточному принципу. Больше такого не будет»
9

Вячеслав Козлов ожидает, что «Сочи» избавится от связей со СКА: «Можно и так сказать. Команда комплектовалась по остаточному принципу. Больше такого не будет»

Вячеслав Козлов сказал, что «Сочи» больше не будет неформальным фармом СКА.

– Вы рассказывали о том, как один главный тренер говорил вам, что на этот пост нужно идти не для того, чтобы просто поработать, а для того, чтобы выигрывать. Но для этого должны быть определенные условия. Можно ли сказать, что в «Сочи» они есть?

– Руководство будет мне помогать. Команда не попала в плей-офф, часто менялись тренеры. Она комплектовалась по остаточному принципу. Больше такого не будет. Нужно сделать все, чтобы о «Сочи» поменялось мнение, чтобы игроки хотели туда идти. Нужно комплектовать команду под определенные цели.

– Можно сказать, что сейчас «Сочи» начинает становиться обособленным клубом, который теперь ни от кого не зависит, и не будет неожиданных трансферов из СКА в Сочи или, наоборот, повышения из Сочи в СКА?

– Мне пообещали, что руководство будет держать свое слово. Да, можно и так сказать.

– «Сочи» приятно удивляет трансферами. Есть ли понимание того, какие позиции еще требуют усиления?

– Сейчас мы будем смотреть, кто есть на рынке, но могу сказать, что на 90-95 процентов команда сформирована. Может быть, кого-то из иностранцев подпишем, потому что еще одна вакансия осталась, – сказал главный тренер «леопардов». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoСКА
logoСочи
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о работе в «Сочи»: «Я всегда мечтал быть главным тренером. Решил, что именно сейчас настало время. Других предложений не было»
2вчера, 05:45
Плющев о Вячеславе Козлове в «Сочи»: «Клубу нужно срочно подниматься – иначе на Западе все просто заснут. Много громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе та же кубковая восьмерка»
4 июня, 07:55
«Вячеслав Козлов вырос как специалист и хочет бросить новый вызов самому себе». Гендиректор «Динамо» о тренере «Сочи»
34 июня, 02:29
Вячеслав Козлов возглавил «Сочи». Экс-помощник Кудашова в «Динамо» подписал контракт на 2 года
103 июня, 13:05
Главные новости
Губерниев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Там есть прекрасные люди. Я, например. Александру не нужно обращать внимание на всякое говно»
1140 минут назад
Глазов о Захаркине в СКА: «Не думаю, что начнется двойная игра. Ларионов не позволит ему мешать, после работы в «Торпедо» он хочет доказать, что ему не зря присвоили прозвище Профессор»
358 минут назад
Быков о Захаркине в СКА: «Игорь – очень опытный специалист. Он настоящий профессор. Мне было очень комфортно с ним работать»
5сегодня, 17:28
ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)
67сегодня, 16:48
Максим Рыбин: «Не думал, что Ротенберга уберут из СКА, у него был контракт. Неожиданно, что Ларионов зашел вместо него. Посмотрим, что он покажет»
6сегодня, 16:41
Роднина об Овечкине в списке «Миротворца»: «В нашем ряду прибыло. Любой россиянин, который имеет свою позицию и представляет интересы России, давно там находится»
4сегодня, 16:30
«Локомотив» и Никитин расторгли контракт. Клуб выиграл Кубок Гагарина-2025 под руководством тренера (ТАСС)
100сегодня, 16:16
Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками
8сегодня, 15:56
Хатсон выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Защитник «Монреаля» набрал 66 очков в 82 играх регулярки
17сегодня, 15:28
Александр Тихонов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Всех националистов давно пора вычистить. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил – вот мы и расхлебываем до сих пор»
22сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о том, что Овечкин сыграет в «Матче года»: «Это не какое-то суперсостязание, где будут стараться, там не будет единоборств. Почему бы не порадовать болельщиков? Подготовка в НХЛ начнется только в октябре»
125 минут назад
Актер Ярушин про фильм об Овечкине: «Когда-нибудь снимут, с какой-нибудь классной историей. Это достижение для России, что Саня побил рекорд, это круто»
2сегодня, 17:50
Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»
8сегодня, 17:42
Виноградов о кумирах: «Макдэвид. Из россиян – Кучеров. Он не такой быстрый, как Коннор, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить»
сегодня, 17:14
Свищев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Смешная бессмыслица. Украинским политикам пора перестать кричать в сторону российских спортсменов»
2сегодня, 16:59
«Ак Барс» обменяет Кошелева в «Адмирал» на 1000 рублей (Metaratings)
6сегодня, 15:40
«Динамо» и Клаэссон подпишут контракт на год. Защитник отказался от предложения «Спартака» («СЭ»)
2сегодня, 14:20
Джиошвили продлит контракт с «Динамо». Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард» («Чемпионат»)
4сегодня, 13:58
Тренер «Эдмонтона» о выборе вратаря после 1:6 от «Флориды»: «Решения пока нет. Не думаю, что у Скиннера было много шансов отбить все шайбы. Это командная ответственность»
9сегодня, 13:16
В МХЛ теперь гол будет засчитан, если шайба направлена в ворота любой частью тела кроме руки и ноги. Пас рукой будет разрешен в нейтральной зоне
5сегодня, 12:30