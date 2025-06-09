Вячеслав Козлов ожидает, что «Сочи» избавится от связей со СКА: «Можно и так сказать. Команда комплектовалась по остаточному принципу. Больше такого не будет»

Вячеслав Козлов сказал, что «Сочи» больше не будет неформальным фармом СКА.

– Вы рассказывали о том, как один главный тренер говорил вам, что на этот пост нужно идти не для того, чтобы просто поработать, а для того, чтобы выигрывать. Но для этого должны быть определенные условия. Можно ли сказать, что в «Сочи» они есть?

– Руководство будет мне помогать. Команда не попала в плей-офф, часто менялись тренеры. Она комплектовалась по остаточному принципу. Больше такого не будет. Нужно сделать все, чтобы о «Сочи» поменялось мнение, чтобы игроки хотели туда идти. Нужно комплектовать команду под определенные цели.

– Можно сказать, что сейчас «Сочи» начинает становиться обособленным клубом, который теперь ни от кого не зависит, и не будет неожиданных трансферов из СКА в Сочи или, наоборот, повышения из Сочи в СКА?

– Мне пообещали, что руководство будет держать свое слово. Да, можно и так сказать.

– «Сочи» приятно удивляет трансферами. Есть ли понимание того, какие позиции еще требуют усиления?

– Сейчас мы будем смотреть, кто есть на рынке, но могу сказать, что на 90-95 процентов команда сформирована. Может быть, кого-то из иностранцев подпишем, потому что еще одна вакансия осталась, – сказал главный тренер «леопардов».