Плющев о Вячеславе Козлове в «Сочи»: «Клубу нужно срочно подниматься – иначе на Западе все просто заснут. Много громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе та же кубковая восьмерка»

Владимир Плющев оценил назначение Вячеслава Козлова в «Сочи».

– Еще одно тренерское назначение с участием экс-хоккеиста ЦСКА и «Детройта» – Вячеслав Козлов возглавил «Сочи». Как его оцените?

– Козлов – еще один великолепный в прошлом форвард, тоже продукт хоккея СССР. Другое дело, что он идет на повышение из московского «Динамо», которое не смогло решить задачу сезона и в плей-офф в серии с «Трактором» потерпело во многом тренерское поражение.

Здесь есть противоречие, хотя главные вопросы по поводу вылета «Динамо» все-таки нужно задавать не Козлову, а главному тренеру [Алексею Кудашову]. «Сочи» же хочу пожелать удачи.

Мы слышим столько громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе уже много лет получаем одну и ту же кубковую восьмерку на Западе. Поэтому «Сочи» нужно срочно подниматься – иначе в Западной конференции все просто заснут, – сказал заслуженный тренер России.