«Вячеслав Козлов вырос как специалист и хочет бросить новый вызов самому себе». Гендиректор «Динамо» о тренере «Сочи»

Гендиректор «Динамо» оценил уход Вячеслава Козлова из тренерского штаба клуба.

Накануне Козлов возглавил «Сочи ».

«Вячеслав Козлов покидает московское «Динамо » и будет вести самостоятельную тренерскую деятельность в роли наставника другого клуба. Вячеслав Анатольевич всегда отдавался своему делу, работал на благо бело-голубых честно и искренне, с душой.

Уверены, он вырос как специалист и теперь хочет бросить новый вызов самому себе. Будем продолжать наблюдать за нашим динамовцем. Благодарим Вячеслава Анатольевича за честный труд и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказал Сергей Сушко.