«Вячеслав Козлов вырос как специалист и хочет бросить новый вызов самому себе». Гендиректор «Динамо» о тренере «Сочи»
Гендиректор «Динамо» оценил уход Вячеслава Козлова из тренерского штаба клуба.
Накануне Козлов возглавил «Сочи».
«Вячеслав Козлов покидает московское «Динамо» и будет вести самостоятельную тренерскую деятельность в роли наставника другого клуба. Вячеслав Анатольевич всегда отдавался своему делу, работал на благо бело-голубых честно и искренне, с душой.
Уверены, он вырос как специалист и теперь хочет бросить новый вызов самому себе. Будем продолжать наблюдать за нашим динамовцем. Благодарим Вячеслава Анатольевича за честный труд и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказал Сергей Сушко.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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