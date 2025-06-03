Вячеслав Козлов возглавил «Сочи». Экс-помощник Кудашова в «Динамо» подписал контракт на 2 года
Вячеслав Козлов стал главным тренером «Сочи».
53-летний специалист подписал контракт с сочинским клубом на два года.
Козлов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в качестве игрока. Тренерскую карьеру он начинал помощником в «Спартаке», затем работал в «Авангарде».
С 2021 года Козлов работал в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо» в должности старшего тренера. Бело-голубые попрощались со специалистом в клубных соцсетях.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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