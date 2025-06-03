Вячеслав Козлов возглавил «Сочи». Экс-помощник Кудашова в «Динамо» подписал контракт на 2 года

Вячеслав Козлов стал главным тренером «Сочи».

53-летний специалист подписал контракт с сочинским клубом на два года.

Козлов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в качестве игрока. Тренерскую карьеру он начинал помощником в «Спартаке», затем работал в «Авангарде».

С 2021 года Козлов работал в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо » в должности старшего тренера. Бело-голубые попрощались со специалистом в клубных соцсетях.

«Сочи» указывает знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях. Клуб сообщил, что Кудрявцев – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен