Коньков о СКА: «С таким составом можно было не играть чемпионат еще в прошлом июне. Чем закончилось? Вылетом в 1-м раунде. На бумаге может быть как угодно»
Сергей Коньков высказался о значении селекции для успехов СКА и «Лады».
В минувшем сезоне петербургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» 2-4 в серии. «Лада» не вышла в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Положительную или отрицательную оценку любых трансферов и переходов всегда определяют результаты. Если они будут, тогда работу спортивного директора и главного тренера «Лады» можно будет оценить хорошо.
На бумаге состав может быть каким угодно. У СКА был такой состав, что еще в июне прошлого года можно было не играть чемпионат. И чем все закончилось? Вылетом в первом раунде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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