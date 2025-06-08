Коньков о СКА: «С таким составом можно было не играть чемпионат еще в прошлом июне. Чем закончилось? Вылетом в 1-м раунде. На бумаге может быть как угодно»

Сергей Коньков высказался о значении селекции для успехов СКА и «Лады».

В минувшем сезоне петербургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» 2-4 в серии. «Лада » не вышла в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Положительную или отрицательную оценку любых трансферов и переходов всегда определяют результаты. Если они будут, тогда работу спортивного директора и главного тренера «Лады» можно будет оценить хорошо.

На бумаге состав может быть каким угодно. У СКА был такой состав, что еще в июне прошлого года можно было не играть чемпионат. И чем все закончилось? Вылетом в первом раунде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.