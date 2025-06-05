Владимир Крикунов: «Ларионов может сделать СКА чемпионом. Он и в Нижнем Новгороде дал бы результат, если бы денег чуть больше было»

Владимир Крикунов высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга.

«Игорь и в Нижнем Новгороде бы дал результат, если бы денег чуть больше было. Думаю, в СКА не только от Ларионова многое будет зависеть, но и от помощников. Игорю нужен сильный штаб. У него уже есть Васильев. Думаю, они вместе будут работать.

Ларионов может сделать СКА чемпионом. У такого клуба других задач быть не может, как и у «Ак Барса», ЦСКА, «Металлурга». Поэтому наверняка Питер вернется на лидирующие позиции.

Раз его взяли, значит, руководство рассчитывает, что он даст результат. При таких условиях в СКА по-другому не может быть», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов .

Ларионов уже работал в СКА. Как это было