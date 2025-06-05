Владимир Крикунов: «Ларионов может сделать СКА чемпионом. Он и в Нижнем Новгороде дал бы результат, если бы денег чуть больше было»
Владимир Крикунов высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.
Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга.
«Игорь и в Нижнем Новгороде бы дал результат, если бы денег чуть больше было. Думаю, в СКА не только от Ларионова многое будет зависеть, но и от помощников. Игорю нужен сильный штаб. У него уже есть Васильев. Думаю, они вместе будут работать.
Ларионов может сделать СКА чемпионом. У такого клуба других задач быть не может, как и у «Ак Барса», ЦСКА, «Металлурга». Поэтому наверняка Питер вернется на лидирующие позиции.
Раз его взяли, значит, руководство рассчитывает, что он даст результат. При таких условиях в СКА по-другому не может быть», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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