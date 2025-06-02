Равиль Якубов о КХЛ: «Фаворитов – с десяток, явных – нет. Мы хотели взять пример с НХЛ и где-то этого достигли. Они пришли к нашим традициям – забавно!»

Равиль Якубов высказался о ситуации с фаворитами в КХЛ и НХЛ.

– КХЛ в последние годы стала динамичной лигой с точки зрения переходов. Составы постоянно меняются, доминирование двух-трех клубов осталось в прошлом. Фаворитов – с десяток, явных – нет.

Мы хотели взять пример с НХЛ, где тоже текучка кадров и фаворитов. Где-то мы этого достигли. Другое дело, что НХЛ пришла к нашим традициям – с большой стабильностью и финалом «Флорида » – «Эдмонтон » два сезона подряд. Забавно!

– Есть ли теперь фавориты в КХЛ?

– В последние год-два им был «Локомотив », но, по слухам, команда после чемпионского сезона может преобразиться – во всех линиях.

Интересная ситуация в ЦСКА, где тоже постоянное движение. А СКА отпустил в НХЛ Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, большие потери. Перемены и в «Динамо».

Та же картина – у лидеров Востока. Симпатичный «Салават » выдал отличный сезон – и, похоже, потеряет кого-то из лидеров. Постоянные слухи вокруг кадровых планов «Авангарда », есть отъезжающие и у «Трактора». Может, более-менее стабильна Казань.

И это мы говорим о ведущих клубах КХЛ, исторических лидерах. Что уж говорить о середняках и аутсайдерах, которые комплектуются по остаточному принципу! Да еще на нынешнем рынке, где выбор – давайте говорить честно – не самый большой, – сказал бывший тренер ЦСКА, трижды выигравший Кубок Гагарина вместе с клубом.