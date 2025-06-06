Ларионов о Демидове: «СКА интересно вернуть его в аренду на год, это было бы феноменально. Хотел бы провести разговор с «Монреалем»

Игорь Ларионов заявил, что СКА заинтересован в возвращении Ивана Демидова.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард стал лучшим бомбардиром петербургского клуба в регулярке КХЛ , набрав 49 (19+30) очков в 65 матчах. В апреле Демидов заключал 3-летний контракт новичка с «Канадиенс».

– Что скажете об Иване Демидове и его карьере в «Монреале»?

– Хотел бы провести разговор с «Монреалем ». Мне было бы интересно вернуть этого игрока в аренду на год. Побыть в СКА еще год было бы феноменально. Насколько это будет реально, я не знаю. Но всегда можно спросить.

– Будете ли вы реализовывать мечты тех, кто хочет перебраться в НХЛ?

– Я не сторонник того, чтобы кого‑то удерживать. Есть лига, которая является сильнейшей в мире. Надеюсь, скоро откроются границы, и наши команды будут участвовать на чемпионатах мира, Олимпиаде.

Важно, чтобы наши ребята могли быть там. Во‑первых, это амбассадоры нашей страны, нашего хоккея. Важно, чтобы эти ребята заняли позиции уходящих игроков – это Овечкин , Малкин , Панарин , Кучеров.

Сторонник того, чтобы ребята правильно развивались, чтобы могли достигнуть своего потолка здесь и двигаться дальше, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.