Карбери – первый тренер, признававшийся лучшим в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он возглавляет «Вашингтон» с 2023 года
Спенсер Карбери первым получил награды лучшему тренеру в НХЛ, АХЛ и ECHL.
43-летний специалист стал обладателем приза Джека Адамса, вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
В сезоне-2013/14 он был признан лучшим тренером ECHL. Тогда Карбери работал с «Южной Каролиной».
В кампании-2020/21 канадец получил приз тренеру года в АХЛ во главе «Херши».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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