Карбери – первый тренер, признававшийся лучшим в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он возглавляет «Вашингтон» с 2023 года

Спенсер Карбери первым получил награды лучшему тренеру в НХЛ, АХЛ и ECHL.

43-летний специалист стал обладателем приза Джека Адамса, вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

В сезоне-2013/14 он был признан лучшим тренером ECHL . Тогда Карбери работал с «Южной Каролиной».

В кампании-2020/21 канадец получил приз тренеру года в АХЛ во главе «Херши ».

Беднар из «Колорадо» – 1-й тренер в истории, выигравший чемпионство в НХЛ, АХЛ и ECHL