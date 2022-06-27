Беднар из «Колорадо» – 1-й тренер в истории, выигравший чемпионство в НХЛ, АХЛ и ECHL

Джаред Беднар из «Колорадо» – 1-й тренер в истории с титулами в НХЛ, АХЛ и ECHL.
В этом году «Эвс» выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).
50-летний специалист руководит командой с 2016 года. Он принял ее после ухода Патрика Руа, покинувшего команду за месяц до открытия тренировочного лагеря.
Первый его сезон стал для «Эвеланш» худшим в истории (последнее место в лиге при 48 очках в 82 играх).
Ранее Беднар выиграл чемпионские титулы в двух других профессиональных лигах Северной Америки – АХЛ (вторая по рангу) и ECHL (третья).
В 2009 году он завоевал Кубок Келли (главный трофей ECHL) с «Южной Каролиной». В 2016 году – Кубок Колдера (главный трофей АХЛ) с «Лейк Эри» (фарм-клубом «Коламбуса»).
Это первый в истории случай такого трофейного хет-трика для главных тренеров.