Беднар из «Колорадо» – 1-й тренер в истории, выигравший чемпионство в НХЛ, АХЛ и ECHL

Джаред Беднар из – 1-й тренер в истории с титулами в , АХЛ и ECHL.

В этом году «Эвс» выиграли , обыграв «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

50-летний специалист руководит командой с 2016 года. Он принял ее после ухода Патрика Руа, покинувшего команду за месяц до открытия тренировочного лагеря.

Первый его сезон стал для «Эвеланш» худшим в истории (последнее место в лиге при 48 очках в 82 играх).

Ранее Беднар выиграл чемпионские титулы в двух других профессиональных лигах Северной Америки – АХЛ (вторая по рангу) и ECHL (третья).

В 2009 году он завоевал Кубок Келли (главный трофей ) с «Южной Каролиной». В 2016 году – Кубок Колдера (главный трофей ) с «Лейк Эри» (фарм-клубом «Коламбуса»).

Это первый в истории случай такого трофейного хет-трика для главных тренеров.